«Вторая Украина»: путь Армении в ЕС назвали «горем армянского народа»

Путь Армении в ЕС на фоне прошедшего недавно в Ереване саммита Европейского политического сообщества станет горем армянского народа. Армения в рамках евроинтеграции станет «второй Украиной» и продолжит разрушение своей экономики. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

«Это все временщики. Я писал в одном из своих комментариев — горе армянского народа. Им пришлось выбирать выбирать между жуликом, бандитом, вором [экс-премьером Сержем] Саргсяном и вот таким популистом Пашиняном, так что здесь выбора не было фактически никакого... Это будет, собственно говоря, вторая такая Украина», — подчеркнул политолог.

Политика нынешнего армянского премьера, указал Ордуханян, привела к фактической деградации экономики страны на фоне экспорта энергоресурсов и продовольствия с Запада и дальнейшего проникновения американского и европейского капитала в Армению.

«Химическая промышленность уже давным-давно убита, нет там ничего. В ЕС хотят потому, что будет пенсия тысяча евро... Была атомная электростанция, так ее сейчас тоже угробят, я чувствую, скорее всего. Там, все советское было, все, что сейчас там работает, это все бывшее советское. Ни одного завода крупного [сейчас нет], ни одного предприятия открыто не было, одни кафешки «прекрасные» в Ереване», — указал Ордуханян.

До этого премьер Армении Никол Пашинян после саммита Европейского политического сообщенства 4 мая поздравил сограждан с изменением географического положения Армении, которая стала перекрестком между Востоком и Западом.

Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил Пашиняна за то, что тот взял курс на евроинтеграцию, и республику теперь не воспринимают союзником России. Макрон отметил, что после 2018 года, когда к власти пришел Пашинян, в Армении произошли большие политические изменения. Он, в частности, напомнил о «бархатной революции», которую организовал Пашинян, чтобы устранить риски для страны.

Ранее Армения поддержала позицию Евросоюза по Украине.