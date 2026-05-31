Премьер Дании сообщила о работе над «жизнеспособным решением» по Гренландии

Дания и США сейчас пытаются найти «жизнеспособное решение» по Гренландии. Об этом в интервью Gazeta Wyborcza заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Мы провели переговоры с Соединенными Штатами и договорились о создании рабочей группы высокого уровня. В настоящее время мы пытаемся найти жизнеспособное решение. <…> Я не стремлюсь к конфликту с Соединенными Штатами. Я твердо верю в наш альянс. Но если кто-то будет нам угрожать, мы ответим. Я очень рада, что НАТО активизировалось в Арктике и что так много наших союзников присутствуют в Гренландии и вокруг нее. Надеюсь, это положит конец этой дискуссии», — отметила она.

По словам премьера, после угроз США о захвате Гренландии «все европейские друзья и союзники» встали на сторону Дании и «отреагировали решительно». Также европейские союзники пообещали Копенгагену, что в подобном случае они «поступят так же». Фредериксен подчеркнула, что если один союзник будет угрожать другому силой, то «все будет кончено».

Кроме того, премьер выразила надежду на то, что американцы поймут невозможность «купить» лояльность гренландцев, и подчеркнула, что жители острова будут сами определять свое будущее.

В январе президент США Дональд Трамп активно говорил о планах установить контроль над Гренландией, а в Дании обещали ответный удар в случае вторжения на остров.

В мае издание «Би-би-си» со ссылкой на чиновников сообщило, что США в последние месяцы ведут секретные переговоры с Данией о расширении своего военного присутствия в Гренландии, и Вашингтон хочет открыть три новые базы на юге острова.

Ранее премьер Дании заявила о неготовности Европы к конфликту с Россией.