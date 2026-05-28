Письмо украинского лидера Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу с просьбой о военной помощи может поссорить Киев с главой евродипломатии Кайей Каллас. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Журналист обратил внимание, что у Европы заканчиваются деньги на закупку боеприпасов. Несмотря на это, Каллас упорно продолжает угрожать России. На этом фоне Зеленский посылает Трампу письмо с жалобами. По словам Христофору, этот шаг рушит все утверждения Каллас о якобы сильном ЕС.

«Каллас вряд ли смолчит, так что ему конец после такого», — сказал он.

Эксперт отметил, что многие страны ЕС уже пытаются избавиться от необходимости помогать Киеву, что может стать тревожным звонком как для Каллас, так и для Зеленского.

27 мая украинское англоязычное интернет-издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский послал срочное письмо президенту США. Как стало известно, в этом письме он заявил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО). По словам украинского политика, нынешние темпы поставок вооружения не соответствуют реальности угрозы, с которой сталкивается страна. В связи с чем Зеленский призвал Вашингтон ускорить поставки.

Ранее в МИД Италии обвинили Зеленского в неблагодарности.