Захарова сообщила об отказе Прибалтики от переговоров по иску России

Латвия, Эстония и Литва отказались от переговоров по жалобе России в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) о нарушениях прав русскоязычного населения. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, прибалтийские страны демонстрируют неконструктивную реакцию на справедливые претензии российской стороны и отказываются от диалога.

Захарова уточнила, что спор связан с грубыми нарушениями Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

До этого в МИД России заявили, что странам Прибалтики было предложено прекратить ущемлять права русских, однако переговоры не дали результатов. В связи с этим Россия намерена обратиться в Международный суд ООН. Экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал это решение политическим шагом. По его мнению, суд примет жалобу, но ее рассмотрение может затянуться на годы.

Ранее музыкантам в Латвии угрожали расправой за песню из «Бременских музыкантов».

 
