Музыкантам в Латвии угрожают расправой за песню из «Бременских музыкантов»

Delfi: песня из «Бременских музыкантов» вызвала скандал на фестивале в Латвии
Русскоязычный кавер на песню из «Бременских музыкантов» в центре Вильнюса спровоцировал волну возмущения в соцсетях, а исполнившая ее группа Loud Fish столкнулась с угрозами вплоть до требований депортации, сообщает Delfi.

Коллектив выступал на «Днях уличной музыки». Идеолог этого мероприятия Андрюс Мамонтовас признал, что организаторы пытались решить вопрос с муниципалитетом, но легального способа запретить выступление не нашли. Муниципалитет уже передал информацию о группе в полицию.

«Это грустно, но мы не виноваты», — цитирует Мамонтоваса lrytas.lt.

Музыканты Loud Fish, для которых русский язык является родным наравне с литовским, заявили, что планируют исполнять также песни на польском, украинском, белорусском и других языках. В ответ на критику они отметили, что готовы принимать конструктивные замечания, но комментарии вроде «их нужно депортировать» или «бросить им под ноги коктейль Молотова» переходят все границы

Группа заявила порталу Žmonės, что выступление проходило в формате уличного концерта, не требующего специального разрешения.

Ранее Loud Fish неоднократно выступали на фестивалях в Прибалтике, на 30 мая у них запланировал концерт в Даугавпилсе.

Ранее в Литве напомнили о праве свободного общения на русском языке.

 
