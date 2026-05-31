В МИД РФ рассказали о ходе разбирательства с Прибалтикой по правам русских

Досудебная стадия урегулирования спора со странами Прибалтики об ущемлении прав русских завершается, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что эта фаза обязательна. Захарова уточнила, что спор РФ с Латвией, Литвой и Эстонией связан с «грубыми нарушениями» ими Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

На этой неделе в МИД рассказали, что Россия намерена обратиться в Международный суд ООН из-за того, что страны Прибалтики отказываются прекратить ущемлять права русских. В ведомстве отметили, что неоднократно пытались урегулировать разногласия с Латвией, Литвой и Эстонией при помощи переговоров, однако это не дало результатов.

На этом фоне экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал решение министерства политическим шагом. По его словам, международный суд примет российскую жалобу, но ее рассмотрение затянется на годы.

