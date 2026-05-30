Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

На Западе признали, что Евросоюз переступил красные линии своей помощью Украине

Политик Мема: ЕС нарушил красные линии, поставляя Украине оружие
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Европейского союза неоднократно переступали красные линии, поставляя Украине оружие, которое используется против мирных россиян. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

Политик призвал международное сообщество не верить ни единому слову, исходящему от аппарата ЕС, «поскольку им нельзя доверять».

Мема также указал на то, что Россия вновь показала свою открытость к диалогу с Европой, назначив переговорщика, и ожидает найти дипломатическое решение украинского конфликта.

По мнению эксперта, если бы Россия хотела продолжить эскалацию конфликта, она могла бы сделать это в любое время и с большими возможностями, но это не тот случай, как твердят в Брюсселе.

9 мая во время брифинга президент РФ Владимир Путин назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. По словам российского лидера, европейские страны могут выбрать лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Позднее глава РФ сообщил, что в Европе на предложение о кандидатуре Шредера для переговоров с Россией отреагировали, и среди реакций были как критические, так и положительные.

Ранее Мерц ответил на предложение Путина сделать Шредера переговорщиком от ЕС.

 
Теперь вы знаете
6 случаев встречи с НЛО в России: от «летающих апельсинов» на Кубани до «медуз» в Карелии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!