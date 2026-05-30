Страны Европейского союза неоднократно переступали красные линии, поставляя Украине оружие, которое используется против мирных россиян. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

Политик призвал международное сообщество не верить ни единому слову, исходящему от аппарата ЕС, «поскольку им нельзя доверять».

Мема также указал на то, что Россия вновь показала свою открытость к диалогу с Европой, назначив переговорщика, и ожидает найти дипломатическое решение украинского конфликта.

По мнению эксперта, если бы Россия хотела продолжить эскалацию конфликта, она могла бы сделать это в любое время и с большими возможностями, но это не тот случай, как твердят в Брюсселе.

9 мая во время брифинга президент РФ Владимир Путин назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. По словам российского лидера, европейские страны могут выбрать лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Позднее глава РФ сообщил, что в Европе на предложение о кандидатуре Шредера для переговоров с Россией отреагировали, и среди реакций были как критические, так и положительные.

Ранее Мерц ответил на предложение Путина сделать Шредера переговорщиком от ЕС.