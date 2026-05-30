Еврокомиссия «накажет» Болгарию спустя несколько месяцев пребывания страны в еврозоне

Европейская комиссия (ЕК) на следующей неделе «накажет» Болгарию за превышение установленного дефицита бюджета спустя всего несколько месяцев после присоединения к еврозоне. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

Еврокомиссия планирует применить к Болгарии процедуру чрезмерного дефицита бюджета. По данным издания, дефицит государственного бюджета страны в прошлом году достиг 3,5%, что превышает допустимый в еврозоне уровень в 3%.

1 января 2026 года Болгария официально перешла на использование евро. Болгария стала 21-й страной из 27, входящих в Европейский союз (ЕС), примкнувшей к еврозоне.

В июне прошлого года болгарский политик Коста Стоянов в интервью журналисту Чейзу Боузу на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Европейский союз пытается втянуть Болгарию в еврозону из-за острой нехватки денег.

