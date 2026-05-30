В посольстве РФ предупредили об ответе на планы Норвегии разместить ударное оружие

Россия адекватно ответит на действия и планы Норвегии, представляющие угрозу национальной безопасности. Об этом заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло.

«Разумеется, такие действия и планы норвежской стороны представляют непосредственную угрозу национальной безопасности нашей страны», — отметили в посольстве РФ.

В дипмиссии РФ пояснили, что речь идет о сотрудничестве Норвегии и Франции по ядерному сдерживанию и обмену разведданными, в рамках которого у Осло есть планы разместить ударные вооружения на севере страны.

До этого стало известно, что Норвегия намерена усилить оборону в северных районах страны, разместив там ударные вооружения, включая южнокорейские реактивные системы залпового огня с дальностью до 500 километров. РСЗО будут ориентированы на объекты на Кольском полуострове.

До этого норвежский премьер Йонас Гар Стёре отметил, что Париж будет обеспечивать Норвегию защитой в рамках французского «ядерного зонтика».

Ранее Россия заявила, что примет меры в ответ на возможное наращивание Францией ядерного арсенала.

 
