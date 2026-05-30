Норвегию обвинили в планах нацелить РСЗО на Кольский полуостров

Норвегия намерена усилить оборону в северных районах страны, разместив там ударные вооружения, включая южнокорейские реактивные системы залпового огня с дальностью до 500 километров. РСЗО будут ориентированы на объекты на Кольском полуострове, заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло.

До этого норвежский премьер Йонас Гар Стёре отметил, что Париж будет обеспечивать Норвегию защитой в рамках французского «ядерного зонтика». По его словам, решение связано с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе, в том числе на фоне масштабного ядерного перевооружения России и боевых действий на Украине. При этом премьер уточнил, что в мирное время французское ядерное оружие на территории Норвегии размещаться не будет.

Ранее посол РФ предупредил о риске прямого столкновения из-за действий НАТО вблизи Кольского полуострова.