Дмитриев назвал промышленность ФРГ неконкурентоспособной после отказа от ресурсов РФ
Промышленность Германии стала неконкурентоспособной. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Таким образом он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Германия проиграла от отказа от ресурсов России.

«Факт: немецкая промышленность утратила конкурентоспособность и находится на грани краха из-за роста затрат на энергоносители на 30-40%», — написал он.

До этого издание Spiegel сообщало, что Германия рискует остаться без запасов газа на следующую зиму из-за высоких цен на газ, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. Кроме того, дефицитными могут оказаться керосин, удобрения и одноразовые перчатки.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее в Германии предрекли возвращение ЕС к российскому газу.

 
