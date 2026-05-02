Германию предупредили о нехватке запасов газа

Spiegel: Германия может остаться без запасов газа на следующую зиму
Германия рискует остаться без запасов газа на следующую зиму из-за высоких цен на газ, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Spiegel.

Кроме того, дефицитными могут оказаться керосин, удобрения и одноразовые перчатки.

По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), к 30 апреля 2026 года уровень заполненности немецких ПХГ составлял 25,43%. При этом ранее в апреле в министерстве экономики ФРГ заявляли о контроле над газоснабжением: на тот момент было забронировано около 65% мощностей, а основной объем закачки традиционно начинается с мая-июня. В связи с этим в ведомстве не видят необходимости во вмешательстве правительства в обеспечение газом на зимний период.

Управляющий директор объединения операторов немецких хранилищ газа и водорода Initiative Energien Speichern e. V. (INES) Себастьян Хайнерманн заявил, что у участников рынка нет обязательств фактически заполнять забронированные хранилища, и если заполнение приносит убытки, они могут отказаться от этого в любой момент.

По словам Хайнерманна, если нынешняя рыночная ситуация не изменится, то Германия окажется не готова к экстремально холодным периодам или внешним потрясениям. Он также отметил, что прошлой зимой дефицита газа удалось избежать лишь благодаря тому, что зима не была аномально холодной и не случилось крупных кризисов.

В начале апреля спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европейский союз и Великобритания могут восстановить газопровод «Северный поток — 2» за свой счет на фоне ситуации в Ормузском проливе и «встать в очередь» за доступной российской нефтью, газом и другими важными товарами.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее Путин заявил, что Россия не отказывалась от восстановления отношений с Европой.

 
