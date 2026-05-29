Путин рассказал, что иногда посматривает западные каналы

Президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан, что иногда посматривает западные каналы, чтобы понять, чем «кормят европейского зрителя». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Я, кстати говоря, так, посматриваю иногда, знаете, сейчас вы про Старобельск вспомнили, тоже посматриваю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя», — поделился глава государства.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что западные СМИ, которые молчат о трагедии в Старобельске, — это средства массового одурачивания.

Владимир Путин провел пресс-конференцию в Астане в завершение своего визита в Казахстан. В рамках поездки президент России встретился с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым и принял участие в мероприятиях ЕАЭС. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию конференции.

