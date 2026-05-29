Путин провел пресс-конференцию в Астане. Онлайн

Падение БПЛА в Румынии
Пресс-конференция Путина в Астане — онлайн-трансляция
Президент РФ Владимир Путин во Дворце Независимости в Астане во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, 29 мая 2026 года
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию в завершение своего визита в Астану. На ней глава государства прокомментировал инцидент с дроном в Румынии, выразив готовность провести расследование, если Москве передадут объективные данные. Также он высказался о стремлении Армении вступить в Евросоюз, отказался назвать сроки завершения конфликта с Украиной, назвал «бредом» заявления европейских политиков о войне с РФ и оценил итоги своей поездки в Казахстан. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

19:31

Владимир Путин завершил общение с прессой по итогу визита в Астану.

19:30

Россия не назначает Евросоюзу переговорщиков, это дело самого ЕС, сказал Владимир Путин. Президент РФ отметил, что он предложил экс-канцлера Шредера, так как ему можно доверять.

19:28

❗️У России есть все средства сровнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы в Калининграде, подчеркнул президент РФ.

19:27

Путин заявил, что сегодня не обсуждал с Лукашенко утильсбор, но лидеры часто дискутируют по этому вопросу.

РФ готова к переговорам по Украине и не отказывается от них, подчеркнул российский лидер.

19:20

Ситуация на поле боя дает РФ право говорить, что конфликт близится к завершению, заявил Владимир Путин.

19:18

Называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий опрометчиво, заявил президент России.

19:17

Путин сообщил, что ему докладывают о новых попытках Киева ударить по территории РФ.

19:16

РФ продолжит укреплять и совершенствовать ПВО, подчеркнул Путин.

19:15

Путин назвал бредом заявления европейских политиков о подготовке к войне с Россией.

«Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье, это грубая, наглая ложь», -сказал президент РФ.

19:14

Владимир Путин рассказал, что лидеры ЕАЭС договорились в декабре традиционно встретиться в Петербурге.

19:11

Все члены и партнеры ЕАЭС видят позитивный результат от работы союза, сказал президент РФ.

19:09

РФ готова делиться с партнерами наработками по ИИ, особенно с друзьями в ЕАЭС, сообщил Владимир Путин.

19:01

Армения потеряет 14% ВВП, если цены на энергоносители придется поднять из-за ее выхода из ЕАЭС, сообщил Владимир Путин.

19:00

Владимир Путин задался вопросом, кому будет поставлять свою агропродукцию Армения, если РФ не сможет ввозить ее.

18:57

Если Армения начнет переходить на стандарты ЕС, интеграцию с ней объективно придется свернуть, отметил Владимир Путин.

18:55

Кризис на Украине начался с похожей ситуации, что происходит с Арменией сейчас, отметил Владимир Путин.

18:53

Россию и Армению на протяжении столетий связывают особые отношения, заявил президент РФ.

18:51

Чем больше экономические связи между РФ и Казахстаном, тем востребованнее в республике русский язык - Владимир Путин.

18:47

20% энергопотребления Казахстана будет обеспечено строящейся «Росатомом» АЭС, сообщил Владимир Путин.

18:46

РФ готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона, упавшего в Румынии - Путин.

18:42

Никто не может сказать, кому принадлежит разбившийся в Румынии БПЛА, до проведения экспертизы - Путин.

18:41

Владимир Путин вышел к журналистам.

16:05

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, общение Путина с прессой должно «ликвидировать всю недосказанность». О чем конкретно пойдет речь на встрече и затронет ли глава государства ситуацию в Румынии, которая сегодня обвинила РФ в атаке дрона на дом в Галаце, представитель Кремля не уточнил.

16:00

Президент России Владимир Путин сегодня, 29 мая, проведет пресс-конференцию по итогам своего визита в Казахстан. В Астане глава государства провел переговоры с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым, а также выступил на пленарном заседании пятого Евразийского экономического форума и принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

 
