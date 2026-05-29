Путин провел пресс-конференцию в Астане. Онлайн

Президент РФ Владимир Путин во Дворце Независимости в Астане во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, 29 мая 2026 года

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию в завершение своего визита в Астану. На ней глава государства прокомментировал инцидент с дроном в Румынии, выразив готовность провести расследование, если Москве передадут объективные данные. Также он высказался о стремлении Армении вступить в Евросоюз, отказался назвать сроки завершения конфликта с Украиной, назвал «бредом» заявления европейских политиков о войне с РФ и оценил итоги своей поездки в Казахстан. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.