Путин рассказал о последствиях для армян в случае выхода Еревана из ЕАЭС

Путин: гражданам Армении придется покупать патенты в России в случае выхода из ЕАЭС

В случае выхода Армении из ЕАЭС ее гражданам придется покупать патенты для работы в России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Одним из последствий выхода страны из ЕАЭС является изменение требований к рабочим из Армении, трудящихся в России. К ним будут относиться, как к мигрантам из стран СНГ.

«Это значит, что для работы в России нужно будет покупать патенты», — пояснил он.

Путин отметил, что гражданам Армении станет сложнее получить доступ к ОМС. Для этого нужно будет прожить на территории России не менее пяти лет.

29 мая на сайте Кремля опубликовали опубликовали совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), из которого следует, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС.

Документ приняли президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

