Путин рассказал о прогрессе России в развитии беспилотного транспорта

Россия продолжает развиваться в области беспилотного транспорта. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Астану заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы в принципе хорошо продвинулись с точки зрения развития беспилотного транспорта», — сказал он.

Кроме того, глава государства отметил, что в стране хорошо и очень эффективно работают торгово-электронные площадки, такие как «Озон» и Wildberries, а на их базе создаются финансовые институты.

В феврале председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил, что в России с 2027 года на дороги планируют вывести беспилотные автомобили. Такое нововведение позволит значительно повысить транспортную доступность и исключить ситуации, когда автобусы в регионах простаивают из-за кадрового дефицита.

Напомним, согласно инициативе Минтранса, закон, регулирующий допуск беспилотных автомобилей на российские дороги, в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года. Причем недавно глава ведомства Андрей Никитин заявил, что ручное управление автомобилем через 20 лет станет «экзотикой», как поездки на лошади.

Ранее стало известно, что в России создадут два прототипа беспилотных авто.