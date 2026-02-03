Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна

Эксперт оценил эффект допуска беспилотных авто на российские дороги

Общественник Зотов: беспилотные авто решат проблемы с транспортом в регионах
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В России с 2027 года на дороги планируют вывести беспилотные автомобили. Такое нововведение позволит значительно повысить транспортную доступность и исключить ситуации, когда автобусы в регионах простаивают из-за кадрового дефицита, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«У нас огромное количество регионов есть, где техника имеется, автобусы в наличии, но из-за кадрового дефицита, порядка 30-40%, эти автобусы простаивают. Люди вместо того, чтобы добираться из точки в точку за 15 минут, ждут на остановке 30 минут», — заявил эксперт в эфире Общественной Службы Новостей, подчеркнув, что запуск беспилотных авто станет решением многих подобных проблем.

Зотов также напомнил, что это не первый случай внедрения беспилотного транспорта в России – так, с 2018 года в Шереметьево работает система беспилотных поездов.

Напомним, согласно инициативе Минтранса, закон, регулирующий допуск беспилотных автомобилей на российские дороги, в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года. Причем недавно глава ведомства Андрей Никитин заявил, что ручное управление автомобилем через 20 лет станет «экзотикой», как поездки на лошади. Также сообщалось, что в 2026 году в Москве может появиться возможность вызова беспилотного такси.

Ранее стало известно, что в России создадут два прототипа беспилотных авто.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!