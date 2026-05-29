Путин заявил о передаче США обломков дронов, атаковавших его резиденцию на Валдае

Путин: Россия передала США для экспертизы обломки дронов, атаковавших резиденцию
Россия передала США для проведения экспертизы обломки украинских беспилотников, которые атаковали резиденцию президента России на Валдае в декабре 2025 года. Об этом заявил журналистам российский лидер Владимир Путин, трансляцию ведет «Россия 24».

«Когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации — мы просто передали это для экспертизы», — сказал Путин.

Заявление прозвучало на фоне инцидента с падением БПЛА в Румынии. Путин отметил, что в западных СМИ идет речь, что это якобы был российский дрон, но попросил воздержаться от предварительных заключений без необходимой экспертизы. Он допустил, что в Румынию мог залететь украинский дрон.

В ночь на 29 декабря ВСУ попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай) с помощью 91 ударного БПЛА. Средства ПВО сбили все дроны. Сам глава государства в этот момент находился в Москве — проводил рабочие мероприятия в Кремле.

В России тогда назвали инцидент террористическим актом, пообещали «недипломатический» ответ. Киев отрицал свою причастность, называя обвинения ложью с целью сорвать мирные переговоры.

Позднее в министерстве обороны России сообщили об использовании новейшего ракетного комплекса «Орешник» в ходе массированного удара по критическим объектам Украины. Ведомство отметило, что это стало ответом на попытку Украины атаковать резиденцию Путина.

Ранее стало известно о личном участии Зеленского в планировании атак на резиденцию Путина.

 
