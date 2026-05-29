Трамп заявил, что скоро примет окончательное решение по Ирану

Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social, что в ближайшее время примет окончательное решение по ситуации с Ираном.

Глава Белого дома подчеркнул, что у Исламской Республики не должно быть ядерного оружия, а Ормузский пролив необходимо немедленно открыть для беспрепятственного судоходства без каких-либо пошлин.

Также, по словам Трампа, Ирану следует приступить к обезвреживанию морских мин в данном районе.

При этом Вашингтон намерен извлечь ядерные материалы, которые, как уточнил американский лидер, находятся глубоко под землей после ударов США.

«Сейчас я проведу совещание в Ситуационной комнате, чтобы принять окончательное решение», — написал глава Белого дома.

29 мая агентство Tasnim сообщило, что текст проекта соглашения между Ираном и США, касающийся урегулирования конфликта, за последние несколько дней претерпел изменения и пока еще не согласован.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине обсудили напряженную обстановку вокруг Исламской Республики.

Ранее Иран установил постоянный контроль Ормузского пролива.

 
