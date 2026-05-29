Парламентарий Азизи: Иран установил постоянный контроль Ормузского пролива
Глава комитета парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил в разговоре с РИА Новости, что Исламская Республика установила контроль за судоходством в Ормузском проливе на постоянной, а не временной основе.

По словам парламентария, в настоящее время Иран управляет проливом в соответствии со своими собственными правилами и механизмами.

«Безусловно, установление контроля и применение механизмов управления им со стороны Ирана носит постоянный, а не временный характер», — подчеркнул Азизи.

По его словам, США необходимо «отказаться от иллюзий» относительно того, что действия Ирана в Ормузском проливе носят локальный или временный характер. Азизи добавил, что региональные страны также должны принять эту реальность и действовать в соответствии с правилами Ирана.

28 мая портал Axios сообщил, что в проекте меморандума, одобренном переговорщиками со стороны США и Ирана, американская сторона даст Тегерану 30 дней на разминирование Ормузского пролива. По данным журналистов, после этого США снимут блокаду и восстановят судоходство.

Ранее в Иране заявили о готовности вывезти высокообогащенный уран из страны.

 
