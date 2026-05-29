Трамп усомнился, можно ли назвать Джилл Байден хорошей женой

Трамп удивился, что Джилл Байден не помогла мужу на сцене во время дебатов

Президент США Дональд Трамп удивился, что жена его предшественника Джилл Байден не бросилась помогать мужу на сцене во время дебатов летом 2024 года. Отношение к этой истории он высказал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Она призналась, что подумала про инсульт у него, и все же не бросилась на сцену, чтобы помочь своему проблемному мужу, как поступила бы любая хорошая жена», — написал Трамп.

По мнению главы Белого дома, состояние здоровья Джо Байдена ухудшило его «блестящее выступление» на дебатах.

До этого бывшая первая леди Джилл Байден рассказала в интервью CBS News, что испугалась за здоровье мужа во время дебатов летом 2024 года. По ее словам, она подумала, что у Байдена случился инсульт.

Первый тур дебатов между Байденом и Трампом состоялся летом 2024 года. Они длились чуть больше полутора часов. Одной из центральных тем стало состояние здоровья Байдена: он несколько раз терял мысль, путал факты и не всегда мог внятно закончить предложение. Оба кандидата упомянули фамилию президента России Владимира Путина по семь раз, обсуждая конфликт на Украине.

