Трамп усомнился, можно ли назвать Джилл Байден хорошей женой

Трамп удивился, что Джилл Байден не помогла мужу на сцене во время дебатов
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп удивился, что жена его предшественника Джилл Байден не бросилась помогать мужу на сцене во время дебатов летом 2024 года. Отношение к этой истории он высказал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Она призналась, что подумала про инсульт у него, и все же не бросилась на сцену, чтобы помочь своему проблемному мужу, как поступила бы любая хорошая жена», — написал Трамп.

По мнению главы Белого дома, состояние здоровья Джо Байдена ухудшило его «блестящее выступление» на дебатах.

До этого бывшая первая леди Джилл Байден рассказала в интервью CBS News, что испугалась за здоровье мужа во время дебатов летом 2024 года. По ее словам, она подумала, что у Байдена случился инсульт.

Первый тур дебатов между Байденом и Трампом состоялся летом 2024 года. Они длились чуть больше полутора часов. Одной из центральных тем стало состояние здоровья Байдена: он несколько раз терял мысль, путал факты и не всегда мог внятно закончить предложение. Оба кандидата упомянули фамилию президента России Владимира Путина по семь раз, обсуждая конфликт на Украине.

