На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Байден резко высказался о Трампе: «Я зол»

Байден заявил, что своими действиями Трамп позорит США
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Бывший президент США Джо Байден заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп позорит страну своими действиями. Его слова с выступления на торжественном приеме Демпартии в штате Небраска приводит ТАСС.

«Я хочу, чтобы вы понимали, мистер президент, вы работаете на нас, а не мы на вас. Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я зол», — заявил Байден.

Экс-президент США напомнил, что в стране установлена демократия, и при ней не может быть королей. Действия Трампа позорят Соединенные Штаты как страну, констатировал он.

В свою очередь Трамп ранее заявлял, что Джо Байден не управлял государством. Трамп подчеркнул, что страной при Байдене руководил «тот, кто управлял устройством для автоматической подписи документов». Кроме того, Трамп назвал отличительную особенность своего предшественника — по его словам, Байден мог пойти на пляж и уснуть, пуская слюни. Трамп подчеркнул, что экс-глава Белого дома мог заснуть на пляже в присутствии фотографов.

Ранее в окружении Байдена назвали его болезнь «пощечиной Бога».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами