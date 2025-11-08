Байден резко высказался о Трампе: «Я зол»

Бывший президент США Джо Байден заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп позорит страну своими действиями. Его слова с выступления на торжественном приеме Демпартии в штате Небраска приводит ТАСС.

«Я хочу, чтобы вы понимали, мистер президент, вы работаете на нас, а не мы на вас. Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я зол», — заявил Байден.

Экс-президент США напомнил, что в стране установлена демократия, и при ней не может быть королей. Действия Трампа позорят Соединенные Штаты как страну, констатировал он.

В свою очередь Трамп ранее заявлял, что Джо Байден не управлял государством. Трамп подчеркнул, что страной при Байдене руководил «тот, кто управлял устройством для автоматической подписи документов». Кроме того, Трамп назвал отличительную особенность своего предшественника — по его словам, Байден мог пойти на пляж и уснуть, пуская слюни. Трамп подчеркнул, что экс-глава Белого дома мог заснуть на пляже в присутствии фотографов.

Ранее в окружении Байдена назвали его болезнь «пощечиной Бога».