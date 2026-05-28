Бывшая первая леди США призналась, что испугалась за Байдена на дебатах с Трампом

Бывшая первая леди США Джилл Байден рассказала в интервью CBS News, что испугалась за здоровье мужа во время президентских дебатов летом 2024 года.

По словам женщины, она не знает, что именно тогда произошло с президентом Джо Байденом.

«Я была напугана, потому что никогда не видела Джо таким ни до, ни после», — призналась Джилл Байден.

Она добавила, что во время дебатов решила, что у мужа инсульт. Это ее страшно напугало.

Первый тур дебатов между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом состоялся летом 2024 -го. Они продлились чуть больше полутора часов. На них не пригласили зрителей, а микрофоны кандидатов включались только тогда, когда им предоставляли слово. Это сделали для того, чтобы политики не переругались.

Одной из центральных тем дебатов стало состояние здоровья Байдена. Во время дебатов он несколько раз терял мысль, путал факты и не всегда мог внятно закончить предложение. Оба кандидата также упомянули фамилию президента РФ Владимира Путина по семь раз, обсуждая конфликт на Украине.

Ранее первого мужа Джилл Байден задержали по обвинению в расправе над женой.

 
