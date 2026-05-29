Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Стало известно, где пройдет следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета

Глава коллегии ЕЭК Сагинтаев: новое заседание ВЕЭС пройдет в декабре в России
Сергей Бобылев/РИА Новости

Новое заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) состоится в декабре 2026 года в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, передает РИА Новости.

«Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре в Санкт-Петербурге», — сказал он.

29 мая в Астане прошло заседание ВЕЭС, на котором присутствовал президент России Владимир Путин. Он отметил, что в странах Евразийского экономического союза постепенно формируется полноценное единое экономическое пространство. По словам главы государства, ключевые макроэкономические показатели участников объединения демонстрируют положительную динамику.

28 мая в Астане начался V Евразийский экономический форум, темой которого стала «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». Участники обсудили вопросы интеграции и сложную ситуацию с Арменией, которая стремится вступить в ЕС.

ЕАЭС — это международная организация региональной экономической интеграции, созданная для обеспечения свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Деятельность направлена на координацию экономической политики стран-участниц. Членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Ранее Песков рассказал о выгоде ЕАЭС.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!