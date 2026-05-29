Япония выделила Украине миллионы долларов на нелетальное снаряжение

Япония выделила $14,6 млн на нелетальное снаряжение для Украины через механизм НАТО

Япония направила взнос в размере $14,6 млн в рамках созданной НАТО программы поддержки Украины PURL. Об этом пишет ТАСС, приводят данные японского МИД.

По программе страны закупают снаряжение, произведенное в США, после чего передают его Украине. Отмечается, что данный взнос предназначен на покупку только нелетального снаряжения.

«Япония продолжит поддерживать Украину для достижения справедливого и долгосрочного мира, а также намеревается продолжить укрепление сотрудничества с НАТО», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что правительство Эстонии приняло решение предоставить Украине €11 млн евро в рамках программы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) на закупку вооружения и боеприпасов.

Недавно газета Washington Post писала, что страны ЕС начали с недоверием относиться к инициативе PURL по поводу поставок вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ) через взносы стран НАТО. Это связано с тем, что Вашингтон стал тратить больше собственных запасов на военную операцию в Иране.

Ранее сообщалось, что Норвегия выделила сотни миллионов долларов на поставки оружия ВСУ.