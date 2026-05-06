Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Норвегия выделила деньги на закупку у США дефицитных боеприпасов для ВСУ

Зеленский: Норвегия выделила около $300 млн для Украины через через PURL
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Норвегия выделила около $300 млн для Украины через инициативу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — «Список приоритетных нужд Украины), позволяющей централизованно покупать оружие для ВСУ. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодня есть важный шаг поддержки со стороны Норвегии – около $300 млн в программу PURL. Это важная программа, благодаря которой мы можем закупать у Соединенных Штатов дефицитные противоракеты», — написал он.

Зеленский уточнил, что общая сумма помощи от Норвегии в рамках PURL составляет уже более $1,2 млрд, что является самым большим вкладом среди всех стран, которые присоединились к программе.

До этого стало известно, что Украина ускоряет разработку своей системы противоракетной обороны на фоне острого дефицита американских перехватчиков Patriot и предлагает интегрировать свою технологию с общеевропейскими системами, чтобы снизить критическую зависимость от поставок из США.

Ранее в США заявили, что Украина не сможет продержаться и пары дней без западной помощи.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!