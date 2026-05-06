Норвегия выделила деньги на закупку у США дефицитных боеприпасов для ВСУ

Зеленский: Норвегия выделила около $300 млн для Украины через через PURL

Норвегия выделила около $300 млн для Украины через инициативу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — «Список приоритетных нужд Украины), позволяющей централизованно покупать оружие для ВСУ. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодня есть важный шаг поддержки со стороны Норвегии – около $300 млн в программу PURL. Это важная программа, благодаря которой мы можем закупать у Соединенных Штатов дефицитные противоракеты», — написал он.

Зеленский уточнил, что общая сумма помощи от Норвегии в рамках PURL составляет уже более $1,2 млрд, что является самым большим вкладом среди всех стран, которые присоединились к программе.

До этого стало известно, что Украина ускоряет разработку своей системы противоракетной обороны на фоне острого дефицита американских перехватчиков Patriot и предлагает интегрировать свою технологию с общеевропейскими системами, чтобы снизить критическую зависимость от поставок из США.

Ранее в США заявили, что Украина не сможет продержаться и пары дней без западной помощи.