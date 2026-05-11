Европа стала скептически относиться к помощи PURL по оружию для ВСУ

WP: Европа стала скептически относиться к программе PURL по оружию для Украины
РИА Новости

Государства Евросоюза (ЕС) начали с недоверием относиться к инициативе PURL по поводу поставок вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ) через взносы стран НАТО. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Союзники США в Европе все больше обеспокоены ключевой программой администрации (президента США Дональда — прим. ред.) Трампа по вооружению Украины, поскольку война с Ираном истощает американские запасы, и некоторые страны задают вопросы о том, как Пентагон расходует средства... В последние месяцы некоторые европейские столицы стали более скептически относиться к программе (PURL — прим. ред.), а некоторые даже не решаются выделить новые средства», — говорится в материале.

По данным издания, последний год Вашингтон оказывал на ЕС давление, чтобы та закупала оружие производства США для собственной обороны.

6 мая украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия выделила около $300 млн для ВСУ через инициативу PURL. Он уточнил, что общая сумма помощи от Норвегии в рамках PURL составляет уже более $1,2 млрд, что является самым большим вкладом среди всех стран, которые присоединились к программе.

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил о близости к завершению конфликта на Украине

Ранее в США заявили, что Украина не сможет продержаться и пары дней без западной помощи.

 
