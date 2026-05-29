Ушаков сообщил, что лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении

Руководители четырех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на саммите в Астане приняли заявление по Армении и передали его вице-премьеру страны Мгеру Григоряну. Об этом журналистам заявил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

Он подтвердил, что вице-премьер Армении повезет это заявление в Ереван.

Ушаков назвал Григоряна деловым человеком, который все понимает.

«Положительный, умный человек. Он все понимает прекрасно», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, какой настрой был у вице-премьера Армении на заседании.

Ушаков добавил, что лидеры стран ЕАЭС в ходе заседания провели деловое обсуждение ситуации, которая складывается в данный момент вокруг Армении.

«Было деловое обсуждение ситуации, которая складывается, о ситуации все прекрасно знают», — ответил он представителям СМИ на вопрос о том, не омрачила ли повестку саммита ЕАЭС ситуация вокруг Армении.

Ушаков также положительно оценил государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан и на саммит ЕАЭС.

Ранее Путин заявил о позитивной динамике экономик стран-участников ЕАЭС.

 
