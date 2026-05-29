Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Кремле отреагировали на критику утильсбора со стороны Лукашенко

Песков: критика утильсбора Лукашенко требует работы на многостороннем уровне
Александр Щербак/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что критика утильсбора президентом Белоруссии Александром Лукашенко — это предмет для работы на двустороннем и многостороннем уровне. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что позицию белорусского лидера все уважают, не все согласны с утильсбором.

«Эта критика в наш адрес. Это повод для работы как на одностороннем, так и на многостороннем уровне», — сказал представитель Кремля.

29 мая Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС в Астане заявил, что ставки утильсбора в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) скоро превысят стоимость самих автомобилей. Президент Белоруссии задался вопросом, зачем это делается. Он призвал исправлять ситуацию в промышленной политике объединения, которая, по его мнению, «явно хромает».

С 8 мая Казахстан ввел «зеркальный» утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России.

Ранее сообщалось, что BMW и Mercedes подорожают для россиян на 40% с 1 апреля из-за утильсбора.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!