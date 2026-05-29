В Кремле отреагировали на критику утильсбора со стороны Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что критика утильсбора президентом Белоруссии Александром Лукашенко — это предмет для работы на двустороннем и многостороннем уровне. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что позицию белорусского лидера все уважают, не все согласны с утильсбором.

«Эта критика в наш адрес. Это повод для работы как на одностороннем, так и на многостороннем уровне», — сказал представитель Кремля.

29 мая Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС в Астане заявил, что ставки утильсбора в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) скоро превысят стоимость самих автомобилей. Президент Белоруссии задался вопросом, зачем это делается. Он призвал исправлять ситуацию в промышленной политике объединения, которая, по его мнению, «явно хромает».

С 8 мая Казахстан ввел «зеркальный» утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России.

Ранее сообщалось, что BMW и Mercedes подорожают для россиян на 40% с 1 апреля из-за утильсбора.