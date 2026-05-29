Лукашенко раскритиковал ставки утильсбора

Лукашенко об утильсборе в ЕАЭС: скоро превысят стоимость самих машин

Ставки утильсбора в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) скоро превысят стоимость самих автомобилей. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Каждый закрылся так, что мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз! Зачем мы это делаем, о каком союзе можно говорить?» — сказал он на саммите ЕАЭС в Астане.

Лукашенко призвал исправлять ситуацию в промышленной политике объединения, которая «явно хромает».

По его словам, механизм стимулирования кооперации запущен, но масштаб и эффект незначительные.

Страны ЕАЭС создают дублирующие производства, «а потом их друг от друга всеми силами защищаем», добавил белорусский лидер.

С 8 мая Казахстан ввел «зеркальный» утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России.

