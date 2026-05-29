Лукашенко предупредил об опасности превращения ИИ в оружие

Лукашенко: задача ЕАЭС — не дать превратить ИИ в оружие массового поражения

Перед странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стоит задача не допустить превращения искусственного интеллекта (ИИ) в оружие массового поражения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Наша задача — сделать ИИ мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения», — сказал глава государства.

В ходе мероприятия Лукашенко также сравнил страх перед ИИ с изучением китайского языка.

Накануне во время пленарного заседания Евразийского экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии. По его словам, у России есть конкурентное преимущество.

В мае вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин заявил, что Китай предлагает России активизировать взаимодействие в сфере высоких технологий и инноваций, включая искусственный интеллект и умные города.

Ранее Путин поддержал внедрение искусственного интеллекта во всех ведомствах.