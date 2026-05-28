Лукашенко призвал не бояться ИИ

Лукашенко сравнил страх перед ИИ с изучением китайского языка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил страх перед искусственным интеллектом (ИИ) с изучением китайского языка. Об этом он заявил на пленарном заседании Евразийского экономического форума, передает ТАСС.

«Вспоминаю фразу, сказанную на семейном ужине у [председателя КНР] Си Цзиньпина. <...> Он крылатую фразу сказал, которую я помню до сих пор: «Китайский язык не надо бояться изучать». Точно так и некоторые боятся этого искусственного интеллекта, особенно люди старшего поколения», — сказал он.

Во время заседания ЕАЭС президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии. По его словам, у России есть конкурентное преимущество.

В мае вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин заявил, что Китай предлагает России активизировать взаимодействие в сфере высоких технологий и инноваций, включая искусственный интеллект и умные города.

До этого посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай продвигает основание международных структур по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.

Ранее Путин поддержал внедрение искусственного интеллекта во всех ведомствах.

 
