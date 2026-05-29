Лукашенко заявил, что мир идет по конфликтному сценарию

Александр Щербак/РИА Новости

Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«К сожалению, приходится много отвлекаться на то, чтобы сбалансировать внешние факторы. Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию», — сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

Лукашенко отметил, что война на Ближнем Востоке повлекла для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, удобрений.

По его словам, запущена огромная лавина проблем, «и мы пока не знаем, где именно и какой силы удар она нанесет».

Вне зависимости от ситуации нельзя сбавлять темпы работы по достижению целей договора о ЕАЭС, добавил белорусский лидер.

До этого белорусский президент заявил, что Минск ни с кем не собирается воевать, если его никто не будет трогать.

Ранее финский политик заявил, что мир на Украине невозможен без отставок ряда лидеров Евросоюз.

 
