Лукашенко заявил, что мир идет по конфликтному сценарию

Лукашенко: ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию

Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«К сожалению, приходится много отвлекаться на то, чтобы сбалансировать внешние факторы. Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию», — сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

Лукашенко отметил, что война на Ближнем Востоке повлекла для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, удобрений.

По его словам, запущена огромная лавина проблем, «и мы пока не знаем, где именно и какой силы удар она нанесет».

Вне зависимости от ситуации нельзя сбавлять темпы работы по достижению целей договора о ЕАЭС, добавил белорусский лидер.

