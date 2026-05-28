Мема: мир на Украине невозможен без отставок подстрекателей к войне из Евросоюза

Мирное соглашение по Украине потребует отставки ряда лидеров Евросоюза — «подстрекателей к войне». Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

«Любое мирное соглашение по Украине потребует отставки некоторых лидеров ЕС, или же подстрекателей к войне», — написал он.

По его словам, эти люди способствовали продолжению конфликта за счет антироссийской риторики и финансовой поддержки Киева. Мема отметил, что без ухода этих политиков мирное урегулирование не будет надежным, поскольку после переговоров «подстрекатели войны» продолжат наращивание военного потенциала, что может привести к более масштабному конфликту.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что на Украине против России воюют фактически 56 стран, которые обеспечивают полетные задания для беспилотников. По его словам, коммуникационные технологии, применяемые западными государствами для массированной антироссийской идеологической обработки украинцев, поставили существование республики под угрозу.

Ранее Мема заявил, что Европа использует своих дипломатов в Киеве как «живой щит».