Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в соцсети X раскритиковала требование главы европейской дипломатии Каи Каллас ввести военные ограничения для России в случае начала переговоров по Украине.

«Все, что угодно, лишь бы не было мира... Интересно, умирали ли эстонцы так же, как украинцы?», — написала Мендель.

28 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Украину и Россию необходимо подтолкнуть к диалогу, однако Евросоюз не будет беспристрастным посредником и продолжит поддерживать Киев. Она также сообщила о намерении ЕС потребовать от России ограничения вооруженных сил.

До этого министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил Politico, что Европа должна иметь голос на любых переговорах по Украине, поскольку у ЕС есть свои интересы, которые совпадают с украинскими, но также выходят за их рамки. Он отметил, что сейчас самое подходящее время для переговоров, так как США утратили интерес к мирному процессу. При этом Эйде подчеркнул, что Европа не может быть посредником, так как является союзником Киева.

Ранее на Украине раскритиковали слова Каллас о переговорах с Россией.