Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Госдуме предрекли Украине проблемы с Европой из-за одного шага Киева

Депутат Чепа: после поражения Киева у Украины будут проблемы с ЕС из-за нацизма
Geert Vanden Wijngaert/AP

Европа пока закрывает глаза на героизацию нацистских преступников Киевом, однако в Брюсселе об этом «вспомнят», когда Украина потерпит военное поражение. Тогда у властей страны начнутся «проблемы» с европейскими лидерами. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
 
«Будем надеяться, что когда-то это произойдет, но вряд ли это произойдет сейчас, когда Европа всячески подталкивает [Киев к продолжению конфликта]», — сказал он.
 
Как отметил Чепа, пока европейские лидеры закрывают глаза на героизацию нацистских преступников на Украине. По словам парламентария, в ЕС «откроют глаза» на это только тогда, когда «Украина потерпит поражение и когда в Европе запахнет жареным».
 
В таком случае, подчеркнул депутат, в Европе быстро вспомнят о политике героизации нацизма Киевом и у киевского режима в этой связи начнутся «проблемы».
 
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского из-за перезахоронения второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника.
 
По словам экс-главы государства, он решил отказаться от поддержки Зеленского и «снять украинский флаг с груди». 
 
25 мая на Украине состоялась церемония перезахоронения Мельника и его супруги. Их могилы перенесли на Национальное военное мемориальное кладбище. На мероприятии присутствовали глава государства, а также спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов и министр иностранных дел Андрей Сибига.
 
Действия Киева не остались незамеченными Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что подобные проявления неонацизма со стороны Украины очень опасны для Европы.

Ранее экс-аналитик ЦРУ отметил зацикленность Европы на «войне с Россией».

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!