В Кремле назвали условие мира на Украине

Песков: мир на Украине настанет быстрее, если туда перестанут поставлять оружие
Maxim Shemetov/Reuters

Мир на Украине настанет быстрее, если ее союзники перестанут поставлять ей оружие. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы ожидали бы, чтобы все страны приняли такое решение, тогда быстрее бы мир настал», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также добавил, что Евросоюз является стороной конфликта и не может выступать посредником в переговорах с Киевом.

Накануне премьер-министр Мадьяр после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие и военную технику.

До этого венгерский премьер заявил, что Россия и Украина должны прийти к мирному соглашению, которое должно включать реальные гарантии безопасности для Киева.

Ранее финский политик заявил, что мир на Украине невозможен без отставок ряда лидеров Евросоюз.

 
