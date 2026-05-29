Власти Румынии вызвали посла России после падения БПЛА

МИД Румынии сообщил о вызове российского посла после ночной атаки дронов
Власти Румынии вызвали посла России. Об этом сообщила в соцсети Х министр иностранных дел страны Оана-Сильвия Цыу.

По ее словам, решение было принято после инцидента в одном из городов на юго-востоке Румынии, где в результате падения беспилотника пострадали два человека во время ночной атаки на территорию соседней Украины.

Глава румынского МИД заявила, что власти страны намерены предпринять необходимые дипломатические шаги в ответ на произошедшее, которое в Бухаресте расценивают как серьезное нарушение международного права и воздушного пространства Румынии.

В министерстве также сообщили, что на территории страны 47 раз обнаруживали фрагменты упавших беспилотников.

Кроме того, Румыния проинформировала своих союзников и генерального секретаря НАТО о сложившейся ситуации, а также обратилась с просьбой ускорить передачу средств противодействия беспилотным летательным аппаратам.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. По предварительным данным, пострадали два человека. Согласно официальному заявлению, беспилотник упал на жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже.

После инцидента генеральный секретарь НАТО Марк Рютте связался с властями Румынии.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны закрыто для дронов, летящих на Россию.

 
