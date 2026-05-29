Генсек НАТО связался с властями Румынии после попадания БПЛА в жилой дом

Генсек НАТО Рютте связался с властями Румынии после попадания БПЛА в жилой дом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится в контакте с властями Румынии на фоне инцидента с попаданием беспилотника в жилой дом неподалеку от границы с Украиной. Об этом в соцсети Х написала пресс-секретарь Североатлантического альянса Эллисон Харт.

По ее словам, генсек Рютте «поддерживает связь с румынскими властями». НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая беспилотники, заверила представитель военного блока.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. По предварительным данным, пострадали два человека. Согласно официальному заявлению, беспилотник упал на жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже.

На месте работали подразделения экстренных служб и сотрудники МВД. Двое жителей горящей квартиры эвакуировались самостоятельно.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны закрыто для дронов, летящих на Россию.