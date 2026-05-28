Аналитик Макговерн: Украине не следовало пересекать черту в провокациях против РФ

Украине не следовало переходить черту в провокациях против России и совершать теракт в Старобельске. Об этом в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

По его словам, действия Украины «зашли слишком далеко», и Россия была вынуждена ответить «Орешником».

Макговерн оценил действия Киева как «чистейшую провокацию» для повышения градуса эскалации. Кроме того, аналитик предупредил, что Украина может «предпринять что-нибудь», чтобы попытаться вовлечь страны НАТО в конфликт с Россией.

22 мая украинские беспилотники самолетного типа атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР). Пятиэтажное здание, в котором находились 86 детей, обрушилось до второго этажа. Там произошел пожар. При этом 21 человек не выжил, более 40 пострадали.

В Кремле назвали эту атаку чудовищной и подчеркнули, что ответственные за удар должны понести наказание. Правозащитники призвали ООН признать атаку на общежитие военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

Ранее НАТО назвали соучастником теракта в Старобельске.