Война США и Израиля против Ирана
Каллас: нападение на НАТО будет иметь разрушительные последствия для России
Yves Herman/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в случае «нападения» на страны НАТО Россия столкнется с «разрушительными последствиями». Ее слова приводит журнал Der Spiegel.

«Россия всегда угрожала нам; мы это знаем. Поэтому мы говорим: если Москва угрожает одной из этих стран, она угрожает НАТО в целом. Нападение на НАТО будет иметь разрушительные последствия для России», — сказала Каллас.

Она также отвергла заявления о том, что страны Балтии разрешают Украине использовать своё воздушное пространство для ударов по России. Глава евродипломатии сказала, что «не может читать мысли российских чиновников, но Россия и раньше выдумывала подобные предлоги».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Путин обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что Россия якобы нападёт на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидны провокация или «полная некомпетентность».

Ранее на Западе не нашли смысла для России в войне с Европой.

 
