Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Президент Хорватии оценил заявления прибалтийских политиков об ударах по Калининграду

Миланович: в Прибалтике не должны говорить об ударах по Калининграду
Roland Zak/AP

Прибалтийские политики не должны говорить о возможности ударов НАТО по Калининградской области России, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобные заявления являются «больше, чем несерьезность», подобного не должны произносить.

Милонович добавил, что в Литве базируется контингент ВС Хорватии, и подчеркнул, что блоковая солидарность «подразумевает также ответственность».

19 мая глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО при необходимости способно «сровнять с землей» российские военные объекты в Калининградской области. В Москве эти слова назвали «суицидальной паранойей», а также предложили «подлечить ракетами» власти прибалтийской республики.

Позднее Будрис объяснил свой призыв ударить по Калининграду способом продемонстрировать решительный настрой стран Балтии. По его мнению, таким образом можно избавить западных партнеров от страха перед «кошмарными сценариями». Однако в Госдуме посоветовали литовским чиновникам «прикусить язык и вернуть себе чувство реальности», поскольку любое столкновение с НАТО приведет к применению ядерного оружия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД РФ выступил с заявлением после призыва Литвы атаковать Калининград.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!