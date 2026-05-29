Президент Хорватии оценил заявления прибалтийских политиков об ударах по Калининграду

Миланович: в Прибалтике не должны говорить об ударах по Калининграду

Прибалтийские политики не должны говорить о возможности ударов НАТО по Калининградской области России, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобные заявления являются «больше, чем несерьезность», подобного не должны произносить.

Милонович добавил, что в Литве базируется контингент ВС Хорватии, и подчеркнул, что блоковая солидарность «подразумевает также ответственность».

19 мая глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО при необходимости способно «сровнять с землей» российские военные объекты в Калининградской области. В Москве эти слова назвали «суицидальной паранойей», а также предложили «подлечить ракетами» власти прибалтийской республики.

Позднее Будрис объяснил свой призыв ударить по Калининграду способом продемонстрировать решительный настрой стран Балтии. По его мнению, таким образом можно избавить западных партнеров от страха перед «кошмарными сценариями». Однако в Госдуме посоветовали литовским чиновникам «прикусить язык и вернуть себе чувство реальности», поскольку любое столкновение с НАТО приведет к применению ядерного оружия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД РФ выступил с заявлением после призыва Литвы атаковать Калининград.