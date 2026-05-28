МИД РФ выступил с заявлением после призыва Литвы атаковать Калининград

Если НАТО предпримет попытки блокировать или захватить Калининград, то это приведет к тяжелым последствиям – у России есть все необходимые ресурсы для ответа на подобные шаги. Об этом в беседе с RT заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он подчеркнул, что Балтийское море при таком сценарии станет ареной конфронтации с большим количеством военных операций. В Польше и странах Балтии будет размещаться сила бригадного уровня, разведывательные операции станут более интенсивными.

При этом у НАТО практически нет возможностей захватить Калининград, подчеркнул представитель дипведомства, отметив, что в альянсе это прекрасно должны понимать.

«Любые такие попытки либо заблокировать Калининград, либо, как вы говорите, захватить, это приведет к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает. И здесь, еще раз подчеркну, у нас есть все необходимые ресурсы. Незатратные в том числе, но очень эффективные», – подчеркнул Грушко.

Напомним, 19 мая глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО при необходимости способно «сровнять с землей» российские военные объекты в Калининградской области. В Москве эти слова назвали «суицидальной паранойей», а также предложили «подлечить ракетами» власти прибалтийской республики.

Позднее Будрис объяснил свой призыв ударить по Калининграду способом продемонстрировать решительный настрой стран Балтии. По его мнению, таким образом можно избавить западных партнеров от страха перед «кошмарными сценариями». Однако в Госдуме посоветовали литовским чиновникам «прикусить язык и вернуть себе чувство реальности», поскольку любое столкновение с НАТО приведет к применению ядерного оружия. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Британии ранее раскритиковали главу МИД Литвы за призыв напасть на Калининград.