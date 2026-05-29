Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Германии рассказали о реакции Украины на удары возмездия России

BZ: на Украине растет беспокойство по поводу ударов возмездия ВС России
Efrem Lukatsky/AP

На Украине растет беспокойство по поводу ударов возмездия ВС России. Об этом сообщает германское издание Berliner Zeitung.

В публикации отмечается, что с этим связано обращение президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу, в котором речь шла о нехватке ракет для систем ПВО Patriot.

«Обращение отражает растущую нервозность в украинском руководстве», — подчеркивает издание.

27 мая интернет-издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский послал американскому лидеру письмо, в котором сообщил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны и попросил ускорить поставки. До этого Зеленский также написал, что Украина остро нуждается в американской военной помощи. А 24 мая украинский президент потребовал от США и европейских государств принять решение после российского удара возмездия по Украине.

В МИД России заявил, что российские войска приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве — в ответ на удары ВСУ по колледжу в Старобельске. Позже пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли удары по столице Украины наноситься ежедневно, пояснил, что «системность не равна периодичности».

Ранее Зеленский попросил у США лицензию на производство ракет Patriot.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!