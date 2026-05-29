В Германии рассказали о реакции Украины на удары возмездия России

На Украине растет беспокойство по поводу ударов возмездия ВС России. Об этом сообщает германское издание Berliner Zeitung.

В публикации отмечается, что с этим связано обращение президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу, в котором речь шла о нехватке ракет для систем ПВО Patriot.

«Обращение отражает растущую нервозность в украинском руководстве», — подчеркивает издание.

27 мая интернет-издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский послал американскому лидеру письмо, в котором сообщил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны и попросил ускорить поставки. До этого Зеленский также написал, что Украина остро нуждается в американской военной помощи. А 24 мая украинский президент потребовал от США и европейских государств принять решение после российского удара возмездия по Украине.

В МИД России заявил, что российские войска приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве — в ответ на удары ВСУ по колледжу в Старобельске. Позже пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли удары по столице Украины наноситься ежедневно, пояснил, что «системность не равна периодичности».

Ранее Зеленский попросил у США лицензию на производство ракет Patriot.