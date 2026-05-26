Шойгу рассказал о пользе СВО для других государств

Опыт, полученный Вооруженными силами (ВС) России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, востребован во всем мире. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Востребован (российский опыт. — «Газета.Ru») не только у партнеров по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Он востребован во всем мире», — выразил уверенность Шойгу.

Он указал, что за последние годы кардинально поменялся характер ведения боевых действий во всех сферах и отношениях.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что страна делится полученным в ходе СВО опытом со своими зарубежными союзниками и партнерами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что западные страны «под микроскопом» изучают опыт использования российской стороной военной техники в ходе СВО. Лавров отметил, что использование военной техники является важной составляющей так называемого веса государства на мировой арене, а также его авторитета и репутации.

