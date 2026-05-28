Шойгу назвал первопричину СВО

Правда о Донбассе, которую не хотели замечать на Западе фактически с самого начала, стала причиной специальной военной операции (СВО) и всех других действий России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Это то (события в Донбассе. — «Газета.Ru»), что называется первопричиной начала не только специальной военной операции, но и всех остальных действий», — сказал Шойгу.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России в итоге привело к специальной военной операции на Украине. Глава государства напомнил, что Запад после распада Советского Союза решил, будто Россия ослабла, и хотел разделить Российскую Федерацию еще на четыре-пять частей. Путин также напомнил слова из своей мюнхенской речи в 2007 году, когда сказал, что «Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще». Однако, тогда его не услышали, отметил президент. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на Украине, заключил российский лидер.

Ранее Шойгу рассказал о пользе СВО для других государств.