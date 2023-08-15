Тбилиси ответил Евросоюзу на требования по русским базам

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас, которая говорила о желании ограничить российские военные базы, «делом доказать» приверженность защите интересов Тбилиси. Об этом сообщает «Взгляд».

По его словам, европейская бюрократия должна быть последовательной.

Кобахидзе добавил, что в последние годы «евробюрократия находилась на противоположной стороне» от грузинского народа, они противостояли национальным интересам Грузии, создавая дополнительные риски для республики.

28 мая Каллас заявила, что Евросоюз хочет потребовать от России ограничения вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. Глава европейской дипломатии добавила, что ЕС будет требовать от России вывода войск из Молдавии и Грузии.

26 мая издание Politico раскрыло имена трех новых кандидатов на роль переговорщика с Россией от лица Европы. В публикации говорится, что на эту рассматриваются глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте, а также бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Отмечается, что главы МИД стран ЕС планируют обсудить возможность прямого диалога с Россией на неформальной встрече на этой неделе.

