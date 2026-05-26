Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Медведев обратился к Зеленскому после решения перезахоронить нациста Мельника

Медведев призвал Зеленского бояться духа своего деда-фронтовика
«Единая Россия»

Зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с его решением перезахоронить нациста Андрея Мельника в Киевской области. Свое заявление Медведев опубликовал в своем канале на платформе «Макс».

«Эй, урод в зеленом, не страшно, что твой дед ночью придет за тобой и задушит костлявой рукой? Или что щирі українці повесят тебя за утрату значительной части страны, припомнив происхождение и танцы с москалями?» — написал зампред Совбеза РФ.

Медведев напомнил, что деды нынешних руководителей Украины защищали Советский Союз от фашизма.

Церемония перезахоронения Мельника и его супруги состоялась 25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище. На мероприятии присутствовали украинский лидер, спикер парламента Украины Руслан Стефанчук, премьер-министр Юлия Свириденко, министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель офиса главы государства Кирилл Буданов.

19 мая Зеленский заявил, что вслед за прахом второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) Андрея Мельника на Украину хотят вернуть и прах ее первого главы Евгения Коновальца.

Ранее на Украине разработали план популяризации главы ОУН.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!