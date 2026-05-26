Медведев обратился к Зеленскому после решения перезахоронить нациста Мельника

Зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с его решением перезахоронить нациста Андрея Мельника в Киевской области. Свое заявление Медведев опубликовал в своем канале на платформе «Макс».

«Эй, урод в зеленом, не страшно, что твой дед ночью придет за тобой и задушит костлявой рукой? Или что щирі українці повесят тебя за утрату значительной части страны, припомнив происхождение и танцы с москалями?» — написал зампред Совбеза РФ.

Медведев напомнил, что деды нынешних руководителей Украины защищали Советский Союз от фашизма.

Церемония перезахоронения Мельника и его супруги состоялась 25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище. На мероприятии присутствовали украинский лидер, спикер парламента Украины Руслан Стефанчук, премьер-министр Юлия Свириденко, министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель офиса главы государства Кирилл Буданов.

19 мая Зеленский заявил, что вслед за прахом второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) Андрея Мельника на Украину хотят вернуть и прах ее первого главы Евгения Коновальца.

Ранее на Украине разработали план популяризации главы ОУН.