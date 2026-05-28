В Иране заявили, что проект меморандума с США все еще не согласовали

Tasnim: проект меморандума между Ираном и США еще не утвержден

Текст потенциального меморандума о взаимопонимании между Ираном и США до сих пор не был согласован и утвержден. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Там сообщили, что утверждения западных источников о том, «что текст так называемого меморандума о взаимопонимании между Ираном и США окончательно утвержден и ожидает объявления».

Источник добавил, что Иран пока не объявил пакистанскому посреднику об окончательном утверждении текста.

До этого глава минфина США Скотт Бессент заявил, что удары по Ирану могут быть возобновлены в ближайшее время, если президент США Дональд Трамп посчитает, что сделка с Тегераном невозможна.

В свою очередь Трамп заявил, что Вашингтон мог бы заключить довольно выгодное соглашение с Ираном прямо сейчас, но согласен только на идеальную сделку без лазеек для Исламской Республики. По его словам, переговоры проходят «достаточно хорошо».

Ранее сообщалось, что США планируют поэтапно снимать морскую блокаду Ирана.