Зеленский заявил, что Запад мешает Украине создать свою баллистическую систему

Запад умышленно «вставляет палки в колеса» Украине в вопросе разработки собственной баллистической системы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Страна.ua».

«Украина хочет создать свою баллистическую систему, но этому противится не только Россия. Россия — по понятным причинам, а не только Россия — также по понятным причинам. Причины в бизнесе, в конкуренции», — сказал он.

Зеленский после заявления России о начале систематических ударов по целям в Киеве обратился к президенту США с просьбой о помощи. Он направил американскому лидеру письмо, в котором призвал предоставить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты к ним. По словам Зеленского, текущие темпы поставок «уже не соответствуют реальности угрозы», а ситуация с ракетами «хуже уже быть не может». Ранее в Вооруженных силах Украины заявляли, что украинская ПВО оказалась «на голодном пайке». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого Зеленский попросил у США выдать Киеву лицензии на производство ракет Patriot. По словам Зеленского, у Европы «есть свои средства защиты от крылатых ракет», однако с баллистическими ракетами «ситуация гораздо сложнее», и поэтому Киев вынужден полагаться на США.

Ранее Зеленский заявил, что большая часть Украины беззащитна перед баллистикой ВС РФ.